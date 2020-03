Resende receberá carreta de imunização itinerante de combate ao sarampo

Matéria publicada em 10 de março de 2020, 12:19 horas

Resende – O município de Resende receberá uma carreta itinerante de vacinação contra o sarampo para reforçar a imunização, nas próximas quinta-feira (12) e sexta-feira (13), de 15h às 21h, nos bairros Cidade Alegria e Paraíso.

Na quinta-feira, caminhão estará próximo do Pronto Atendimento do bairro Paraíso, na Rua São Judas Tadeu, 49. Já na sexta-feira, ele estará na Escola Municipal Getúlio Vargas, na Avenida do Canal Norte.

Com a parceria entre a Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro e a prefeitura de Resende, o objetivo é intensificar a campanha de vacinação no município e atingir o maior número de pessoas imunizadas.

Além do sarampo, a população também terá acesso a todas as vacinas previstas na caderneta de vacinação do SUS (Sistema Único de Saúde) , com exceção da DTP (antitetânica) e da pentavalente; nestes casos os pacientes entrarão em uma fila de espera.

Vacinação

O público-alvo de vacinação contra o sarampo é para a população entre seis meses a 59 anos de idade, para pessoas que estejam com a cobertura atrasada ou que não tenham recebido nenhuma dose.

Além do caminhão, Resende também oferece 36 unidades de saúde para a imunização, de 8h às 17h. Os interessados só precisam levar o Cartão do SUS e a Caderneta de Vacinação.

– Foram escolhidos locais estratégicos com grande concentração de pessoas e esperamos que a população se mobilize e se organize para se imunizar, no caso de quem ainda não foi vacinado – explica o secretário municipal de Saúde, Tande Vieira.

A Prefeitura de Resende também disponibilizará vacinas do estoque do município durante a atuação do serviço itinerante.