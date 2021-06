Matéria publicada em 8 de junho de 2021, 15:56 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos está promovendo uma arrecadação de caixas de leite para confeccionar mantas térmicas. O material será destinado para a população de rua que não aceita acessar Serviços da Assistência Social promovidos no município.

Segundo a secretária da pasta, Jaqueline Primo, para realizar as doações é necessário procurar o CRAS mais próximo da residência ou a sede da secretaria de Assistência Social, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Para que uma manta térmica seja confeccionada são necessárias 18 caixas de leite. Por isso, é fundamental que a população seja participativa e doe o objeto devidamente preparado.

O recomendado é que as caixas de leite sejam entregues devidamente lavadas e abertas, sem resíduos, para não danificar o material. O processo de confecção virá pelas mãos de pessoas especiais. Os usuários das oficinas da Inclusão Produtiva e do Centro de Convivência dos Idosos serão capacitados e farão a confecção das mantas.

– Estamos nos aproximando do inverno e por experiência sabemos que existem pessoas em situação de rua que não aceitam os serviços de acolhimento oferecidos pela gestão municipal. Então, a entrega das mantas térmicas será uma forma de mesmo com essa recusa mostrarmos que a prefeitura não vai desampará-los. Ao mesmo tempo, a gestão municipal mostra como são importantes nossos idosos dos CCIs através de um belíssimo trabalho de inclusão produtiva. Sairá das mãos deles os objetos que servirão para proteger muitas pessoas do frio – explica a secretária Jaqueline Primo.

Acolhimento Institucional

Empenhada em ajudar a construir um novo capítulo na vida de pessoas que se encontram em situação de rua, a gestão municipal continua com o serviço de Acolhimento Institucional, que atende pela modalidade ‘abrigo’. Além de ser uma alternativa importante para que pessoas em situação de rua se reorganizem e deem os primeiros passos rumo a uma vida mais digna, cada vez mais projetos e atividades são inseridos à dinâmica do serviço inaugurado em 2019.

Postos de Arrecadação das caixas de leite: Sede da secretaria, na Rua Doutor Luis da Rocha Miranda, 44 Centro; Cras Toyota, na Av. Projetada s/no Toyota 2; Cras Lavapés, Rua João Pessoa 235 – Centro; Cras Paraíso, na Rua Coronel Abílio Godoy no 127 Paraíso; Cras Itapuca, na Rua Euzebio Manoel da Glória s/no Itapuca; no Cras PMG, na Rua São João Del Rey no 352 – Parque Minas Gerais; no Cras Itinerante, na Rua do Rosário no 45 – Centro; e no Cras Jardim Esperança, que fica na Rua Frei Tito, 27 – Jardim Esperança.