Resende reforma ponte que liga bairros Jardim Beira Rio e Toyota

Matéria publicada em 17 de junho de 2021, 15:24 horas

Resende – A Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos está agilizando os trabalhos para reformar uma ponte que liga os bairros Jardim Beira Rio e Toyota. O local teve problemas causados pelas fortes chuvas ocorridas na semana passada. Segundo a prefeitura, equipes da Pasta trabalham na recuperação do terreno com o objetivo de refazer a cabeceira da ponte. Além disso, a secretaria optou por fazer uma revitalização completa do local, com pintura e tratamentos das grades.

Como consequência da forte chuva do ano passado, uma parte do piso da cabeceira da ponte acabou sendo levada e o talude (superfície lateral inclinada) foi danificado. Os danos deixaram a ponte inviável, anulando uma via importante para pedestres que transitam entre os bairros Beira Rio e Toyota.

Após relatos da população, que avistou o problema, a prefeitura enviou uma equipe de fiscais, que identificou com precisão a situação e trouxe um retorno do serviço necessário para o local. E agindo ainda mais rápido, os serviços já foram iniciados no local, a fim de recuperar a ponte o mais rápido possível.

– Destacamos a agilidade em identificar, entender e saber o que fazer para resolver o problema da população. É um local que faz o deslocamento de muitos moradores de um bairro para o outro. Contamos também com o trabalho em parceria com a população, que logo relatou o problema para que a gestão municipal tomasse as devidas atitudes. As equipes aproveitarão o reparo para revitalizar a ponte e deixá-la novinha em folha, além de segura novamente. A atual gestão trabalha sobre esse preceito de que sempre é possível melhorar um pouco mais em algum ponto – destacou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.