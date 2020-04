Resende registra outra morte pelo novo coronavírus

Matéria publicada em 23 de abril de 2020, 19:17 horas

Resende – O município registrou mais uma morte por Covid-19 nesta quinta-feira, dia 23, segundo dados do governo do Estado, chegando a quatro o total de óbitos no município.

A prefeitura informou, na segunda-feira, dia 20, a terceira morte pelo novo coronavírus: um homem, de 39 anos, que estava internado há 18 dias em um hospital particular na cidade. Ele era obeso e seria do grupo de risco.

Na terça-feira, dia 21, a prefeitura divulgou a morte de uma idosa, de 96 anos, que estava sendo investigada pela secretaria de Saúde. Ela morreu no Hospital de Emergência do município, também na manhã desta segunda-feira (dia 20). Resultados dos exames sobre a causa da morte estavam sendo aguardados.

Não foi informado, nem pela prefeitura, nem pelo governo do Estado, se a morte confirmada hoje é da idosa.