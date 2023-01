Resende renova patrocínio máster até o final de 2023 - Diário do Vale

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2023, 08:35 horas

Resende – O Resende anunciou a renovação de contrato de patrocínio máster com o site de apostas esportivas, EstrelaBet, que seguirá no espaço mais nobre do uniforme alvinegro. O novo acordo irá até o final de 2023, prevendo ações nas redes sociais do clube e de relacionamento com torcedores, além da exposição da marca no Estádio do Trabalhador.

O gerente comercial do Gigante do Vale, Leandro Melo, ressaltou que o êxito no acordo durante o ano passado foi um dos principais motivos para as duas partes terem interesse na continuação do patrocínio.

– Estamos felizes demais pela renovação desta grande parceria que foi sucesso em 2022. Estar ao lado da EstrelaBet, é termos a certeza que o Resende brilhará novamente em 2023 – disse Melo.

Rafael Zanette, head de patrocínios da EstrelaBet, também celebrou a renovação e projetou os próximos passos da parceria.

– É com tamanha felicidade que estamos renovando com este clube querido. Que tenhamos ainda mais sucesso nesta nova fase. A EstrelaBet está ao lado de um dos times mais tradicionais do país. Um orgulho – comemorou Zanette.

A EstrelaBet

Além do Resende, a EstrelaBet patrocina também o CRB, Ponte Preta, América-MG, Internacional (masculino e feminino), Villa Nova-MG, Botafogo-SP e Criciúma. A empresa também é parceira do lutador de MMA Fabrício Werdum, do Magnus Futsal, CBF Futsal e Beach Soccer, além dos times de vôlei Sada/Cruzeiro no masculino e Minas Tênis no feminino.