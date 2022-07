Resende retoma ‘Semana do Nordestino’

Matéria publicada em 4 de julho de 2022, 20:44 horas

Resende – Após dois anos de espera, a Semana do Nordestino volta ao calendário festivo de Resende. Em homenagem à cultura do Nordeste brasileiro, a prefeitura realiza entre sexta e domingo (8 a 10), na Área de Exposições, a festa que já virou tradição. Esta é a quarta edição do evento, que ficou paralisado em 2020 e 2021 em decorrência da Covid-19.

Entre as atrações estão tributo às músicas nordestinas, quadrilha, além do show do cantor Frank Aguiar. Artesãos também estarão expondo suas artes durante todos os dias de festa.

Além disso, sábado e domingo haverá aplicação de vacina contra a Covid-19 da Pfizer pediátrica e adulta e CoronaVac para pessoas a partir de 5 anos (desde a primeira até a quarta dose). Da segunda dose em diante é necessário apresentar o comprovante de vacina com as doses anteriores, documento de identidade e o comprovante de residência.

– Poder começar a voltar com as festas muito nos agrada, porque é algo que a população gosta muito e faz falta no dia a dia. O nordestino deve ser reconhecido e valorizado, pois carrega consigo uma cultura muito rica e a ideia da festa nordestina é justamente essa. Preparamos tudo com muito carinho para todos – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

A cultura nordestina é uma das mais diversificadas do país, pois tem influências indígenas, africanas e europeias. O Nordeste compreende os estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia.

Confira a programação completa abaixo:

Sexta-feira, 8

19h – Apresentação com dança típica da Escola Municipal Algodão Doce

19h30 – Homenagem aos nordestinos 2022

20h30 – Tributo aos compositores nordestinos com a banda Casa da Cultura Macedo Miranda

22h – Banda Xoxote

23h30 – Altair Brito

Sábado, 9

10h às 16h – Vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos

11h – DJ Thales com tributo à música nordestina

15h às 19h – Apresentação de Dança da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer

20h30 – Quadrilha Dona Junina de Angra dos Reis

23h30 – Os Clandestinos

0h – Zé Vithor e Cuiabá

Domingo, 10

8h – Treinão Corrida e Caminhada (aberto a todos)

10h às 16h – Vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 5 anos

11h – DJ Sá

15h – Quadrilha Campeã da Escola Noel de Carvalho

18h – Forrozão de Todos (brindes para os mais animados)

20h – Rominho

22h – Show Frank Aguiar