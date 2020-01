Resende revitaliza faixas de pedestres nas imediações de unidades de ensino

Matéria publicada em 28 de janeiro de 2020, 10:24 horas

Outros pontos do município também estão passando por serviços de manutenção e pintura

Resende – A superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Sumtran) de Resende vem realizando trabalhos de revitalização das faixas de pedestres, durante o mês de janeiro. Pontos dos principais fluxos viários do município, especialmente nas imediações das unidades de ensino, já ganharam reforço na pintura.

Os serviços estão centralizados nas áreas escolares, devido ao retorno do período escolar. A rede municipal de ensino volta às aulas no dia 4 de fevereiro, terça-feira.

Redutores de velocidade também são alvos do processo de manutenção. A intensificação das medidas de segurança no trânsito deve ser concluída no mês de fevereiro.

Unidades

Até o momento, as unidades educacionais que foram beneficiadas com as faixas de pedestres e redutores de velocidade renovados nos arredores são: Escolas Municipais Sagrado Coração de Jesus, bairro Lavapés, Getúlio Vargas, Cidade Alegria; Creche Municipal Favo de Mel, Colégio Estadual Pedro Braile Neto e Escola Sesi, no Jardim Jalisco; Universidade Estácio de Sá, Jardim Brasília; e Ciep 489 Augusto de Carvalho, Cidade Alegria.

O superintendente da Sumtran, Denilson de Paula Silva, destacou que os serviços são essenciais para evitar acidentes e conscientizar a população para a travessia com segurança.

– O processo de educação no trânsito engloba várias medidas, tais como: campanhas de divulgação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), manutenção das sinalizações horizontais e verticais, entre outras. A sinalização gráfica horizontal deve ser constantemente vistoriada, pois, além de dar maior segurança, serve para o controle, advertência e orientação do usuário – concluiu Denilson de Paula Silva.

A equipe da Sumtran ainda revitalizou 14 redutores de velocidade no bairro Jardim Beira-Rio e várias faixas de pedestres na Avenida Francisco Fortes Filho, principal do Acesso Oeste, e proximidades.

Com as obras de revitalização total da Área de Lazer Padre Gabriel Grolla, a Sumtran também atuou na pintura do meio-fio.