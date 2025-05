Resende: Samu amplia atendimento com nova base na Cidade Alegria

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde entregou um novo serviço para a região da Grande Alegria. A Unidade de Suporte Avançado (USA), com médico do SAMU, passa a reforçar o atendimento na UPA da Cidade Alegria.

A nova ambulância do SAMU tem equipe médica a bordo e estrutura de suporte intensivo para emergências. O prefeito Tande Vieira destacou que a gestão municipal segue atenta às necessidades da população.

“A instalação dessa nova base só está sendo possível graças à expansão iniciada na gestão anterior, do Diogo Balieiro. Estamos avançando em um processo de modernização da nossa rede, com a realocação estratégica de equipes e a chegada de novas ambulâncias. Isso representa mais agilidade, mais vidas salvas e mais cuidado com a nossa população”, afirmou o prefeito.

De acordo com a Secretaria de Saúde, o modelo adotado segue o padrão americano de descentralização. Já há bases no Paraíso, em Engenheiro Passos, e está prevista a construção de outra em Visconde de Mauá. A proposta é garantir respostas mais rápidas, reduzir o tempo de atendimento e ampliar o raio de cobertura.