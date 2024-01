Resende: Santa Casa promove roda de conversa sobre campanha ‘Janeiro Branco’ nesta quinta-feira (15)

Resende – Entre as diversas campanhas realizadas neste mês de janeiro está a “Janeiro Branco”, com a conscientização sobre a saúde mental. Pensando nisso, a Santa Casa de Misericórdia promove uma roda de conversa sobre o tema, na próxima quinta-feira (15), às 15h, no Salão Nobre da unidade de saúde.

O evento terá abertura com as psicólogas Jéssica e Joice, e logo após, uma roda de conversa com o médico psiquiatra, Dr. Rodrigo Riskalla. A roda de conversa é aberta ao público em geral.

-No encontro serão abordados a origem do Janeiro Branco, como foi iniciado e o motivo da campanha ser realizada todos os anos. O objetivo da roda de conversa é propor reflexões para proporcionar melhor qualidade de vida a todos. O palestrante também irá explicar sobre as patologias psiquiátricas que mais acometem a sociedade, como depressão, ansiedade e a síndrome de Burnout – disse o diretor da Santa Casa, Kaio Márcio.

Vale lembrar que a Santa Casa inaugurou em 2023 um novo espaço do Serviço de Referência Hospitalar em Saúde Mental. Com o novo espaço a Santa pode oferecer novos leitos e uma nova área para convívio e banho de sol dos pacientes.

-O setor de Saúde Mental conta com novos leitos para pacientes mulheres, homens e crianças. Este espaço é fundamental para dar mais acolhimento aos pacientes, além de promover atividades como recreação e música durante os atendimentos e tratamentos. Os cuidados com a saúde mental são necessários para nos manter em equilíbrio. O Janeiro Branco é um mês de conscientização e esperamos com a roda de conversa oferecer orientações e ajuda a todos – destacou o secretário de Saúde, Jayme Neto.

A Prefeitura de Resende oferece diversos serviços gratuitos para ajudar no tratamento de pessoas que sofrem com alguma doença.

Centro de Atenção Psicossocial em Álcool e outras Drogas (CAPS Ad)

Atende adultos que sofrem pelo uso do álcool e outras drogas

Centro de Atenção Psicossocial (CAPS Casa Aberta)

Atendimentos adultos com transtornos mentais e sofrimentos psíquicos graves

Centro de Atenção Psicossocial para Infância e Adolescência (CAPSi)

Atende crianças e adolescentes com transtorno mental ou que sofrem pelo uso de álcool e outras drogas