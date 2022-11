Resende se apresenta para a pré-temporada com onze campeões da Taça Rio 2022 - Diário do Vale

Resende se apresenta para a pré-temporada com onze campeões da Taça Rio 2022

Matéria publicada em 22 de novembro de 2022, 15:53 horas

Atual elenco do Gigante do Vale conta com dez pratas da casa. Técnico Sandro Sargentim permanece no comando do time

Resende – O elenco do Gigante do Vale se apresentou nessa segunda-feira, dia 21, iniciando a pré-temporada para o Campeonato Carioca 2023. Dos 27 jogadores que se apresentaram, destaque para a permanência de onze campeões da Taça Rio de 2022 pelo clube: O goleiro Jefferson Luis; o lateral-direito Juninho; o zagueiro Joanderson; o lateral-esquerdo Khevin; os volantes Paulo Victor e Medina; os meias Igor Bolt e Zizu; e os atacantes Kaique e Bismarck.

O técnico Sandro Sargentim, que comandou a equipe no título inédito, também permanece à frente do time.

“Pedi a direção oito semanas de preparação. Iniciamos a primeira semana, em processo muito importante. É o momento de definir comportamento, implantar os conceitos de trabalho, padrão de jogo, para começar bem o Campeonato Carioca e sustentar todas as outras competições”, ressaltou o treinador.

Além do Estadual, o Resende tem em seu calendário as disputas da Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série D.

As caras novas ficam por conta do goleiro Victor Brasil; dos laterais-direito Juninho, Bartelli; o lateral-esquerdo Caxambu; os volantes Khevin, Dener e William; os meias Geovani e Stefano; e os atacantes Yan, Wallace, Balloteli, Pedro Neves e Léo Itaperuna.