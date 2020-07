Resende se aproxima dos mil casos por coronavírus e confirma 38º óbito

Matéria publicada em 24 de julho de 2020, 20:22 horas

Resende – O município está se aproximando dos mil casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, segundo boletim epidemiológico desta sexta-feira (24). Foram confirmados mais 49 casos em 24 horas, chegando ao total de 967, sendo que 38 morreram pela Covid-19. O último óbito foi de uma mulher com faixa etária entre 61 e 70 anos de idade.

Dos casos 967 casos confirmados, 830 estão recuperados da doença causada pelo novo coronavírus, o que significa que 99 moradores estão com vírus ativo em todo município, sem considerar os que morreram pela Covid-19.

De acordo com a prefeitura de Resende, o bairro com mais casos ativos por coronavírus é o Cidade Alegria com 17 moradores positivos, seguido dos bairros Cabral, Santo Amaro, Mirante da Serra; todos com quatro casos confirmados.