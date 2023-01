Resende se reapresenta após derrota no clássico e inicia preparação para o próximo jogo - Diário do Vale

Matéria publicada em 26 de janeiro de 2023, 15:10 horas

Partida será contra a Portuguesa-RJ neste domingo (29), às 15h30, no estádio do Trabalhador



Resende – Após a goleada histórica sofrida no clássico contra o Volta Redonda, o elenco do Resende se reapresentou nesta quinta-feira (26) e iniciou a preparação para enfrentar a Portuguesa-RJ. O confronto é válido pela quinta rodada do Campeonato Carioca e será disputado neste domingo (29), às 15h30, no estádio do Trabalhador.

Os atletas que atuaram na derrota alvinegra no jogo de ontem, no estádio Raulino de Oliveira, fizeram um trabalho regenerativo. Já os demais, foram para o campo do CT Pelé Academia, onde participaram de um treinamento técnico e tático.

O técnico do Resende, Sandro Sargentim, lamentou a derrota no clássico Re-Volta, mas destacou que é preciso pensar na sequência da competição.

– Primeiramente, gostaria de pedir desculpas ao nosso torcedor. Certamente é uma derrota que vai marcar na nossa caminhada. Agora é contar com o apoio dos jogadores, da direção e da comissão técnica, porque domingo temos um jogo importante e tenho certeza que esta derrota será apenas um tropeço no meio do caminho. O nosso grupo é bom, confio muito nos meus atletas, no trabalho e tenho certeza que iremos reverter a situação – ressaltou Sargentim, que ainda analisou o confronto diante do Voltaço.

– Nos preparamos fortes para este jogo e, infelizmente, as coisas saíram do controle. Com 12 minutos já estava 3 a 0 e ainda no primeiro tempo tive três lesões de jogadores chaves, o que não é algo normal. Aí, as próprias substituições que poderia fazer para tentar reverte um quadro muito difícil, não consegui fazer, porque tive que gastar três trocas no primeiro tempo – analisou.