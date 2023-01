Resende se reapresenta após empate contra a Portuguesa-RJ - Diário do Vale

Matéria publicada em 30 de janeiro de 2023, 17:07 horas

Jogo aconteceu neste domingo (29), no estádio do Trabalhador

Resende – O elenco do Resende se reapresentou nesta segunda-feira (30), iniciando a preparação para enfrentar o Vasco. Os atletas que atuaram diante da Portuguesa-RJ fizeram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores do elenco participaram de um treinamento técnico e tático.

A programação de treinamentos segue até a manhã de quarta-feira, dia 1, quando será realizado a última atividade antes do confronto. Após o almoço, a equipe segue para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada.

Neste domingo (29), o Gigante do Vale empatou sem gols com a Portuguesa-RJ, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca. O time teve muitas chances de sair com a vitória, inclusive, acertando a trave adversária por duas vezes.

Após o confronto, o técnico alvinegro, Sandro Sargentim, destacou que a partida ilustrou o que está acontecendo com o Resende durante o campeonato.

– Estamos jogando bem, claro que a exceção foi contra o Volta Redonda, que foi o ponto fora da curva, criando muitas chances, mas não concretizando elas em gols. Pegamos um adversário muito forte, de peso e muito bem treinado. Fomos superiores boa parte do jogo, quase que totalmente, o que me deixa bem esperançoso e com expectativa boa para a sequência da competição. Falta só ter um pouquinho de capricho para transformar as chances em gol. Tenho certeza que, no momento certo, ao longo as rodadas, a bola vai entrar – afirmou.

O próximo adversário do Resende no Estadual será o Vasco da Gama, às 19h, no estádio de São Januário.

– Confio muito na minha equipe. Por mais que seja um gigante como o Vasco, com grandes jogadores, acho que podemos voltar com, pelo menos, um ponto lá de São Januário. Claro que vamos analisar bem as possibilidades do adversário, tanto do time que vem jogando, como do alternativo, mas, independentemente de quem entrar, vamos impor nosso modelo de jogo e buscar pontos, para compensar o que perdemos em casa – projetou.