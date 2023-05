Resende se reapresenta na estreia da A2 do Campeonato Carioca

Matéria publicada em 15 de maio de 2023, 14:34 horas

Gigante do Vale enfrenta o America nesta quarta-feira (17), às 15h, no estádio Giulite Coutinho

Resende – Hora de virar a chave no Resende e focar na A2 do Campeonato Carioca. O elenco do Gigante do Vale se reapresentou nesta segunda-feira (15), e iniciou a preparação para a estreia no Estadual diante do America, em partida marcada para esta quarta-feira (17), às 15h, no estádio Giulite Coutinho.

O comandante alvinegro, Eudes Pedro, ressaltou que a expectativa para a estreia na A2 é muito boa e que a equipe está preparada para começar bem a caminhada em busca do retorno à elite do Carioca.

– Estamos a um mês trabalhando, alguns jogadores chegando, mudando metodologia, forma de jogar. Sabemos muito bem da dificuldade que será a A2 do Carioca. Enfrentaremos equipes bem montadas, logísticas difíceis, campos bons e ruins, mas estamos preparados. A nossa estreia contra o America vai ser um jogo difícil, mas estamos firmes nesta busca do retorno à Série A do Estadual – falou.

Neste primeiro dia de atividades, os atletas participaram de um treino técnico e tático, comandado por Eudes. A preparação alvinegra para o confronto se encerra na manhã desta terça-feira (16), quando a delegação segue para o Rio de Janeiro, onde ficará concentrada para a partida.

Base do Resende tem fim de semana de goleadas pela Copa Rio

O Resende segue vivo na briga pelo G4 da Copa Rio sub-15. Os Crias da Pelé golearam o Gonçalense-RJ por 4 a 1 nesse domingo, dia 14, no estádio do Trabalhador, pela 9° rodada da competição. Rafael Sarmento, Miguel (PN), Gabriel e Levi marcaram os gols da goleada. Com o resultado, o Alvinegro se mantém na 5° colocação, a dois pontos da zona de classificação para as semifinais, faltando duas rodadas para o final da primeira fase.

No mesmo local, o sub-17 do Resende também enfrentou o Gonçalense-RJ e goleou por 7 a 0. Diodato, quatro vezes, Caio Matheus, Pedrinho e Emanuel marcaram os gols dos Crias da Pelé.

O fim de semana também foi de vitórias importantes para a base do Resende na Série Ouro do Campeonato Metropolitano. No sábado, dia 13, o sub-12 goleou o Macaé por 6 a 0, no estádio Los Lários. No mesmo dia, o sub-11 também venceu o Macaé, por 3 a 2, também nos Los Larios.

Já o sub-13 e 14 do Gigante do Vale foram derrotados pelo Bangu na Arena MR10. Ambas partidas, disputadas no sábado (13), terminaram 2 a 0 para os mandantes.