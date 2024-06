Resende sedia 3º fórum Infantojuvenil do Meio Ambiente

Resende – A Secretaria Municipal de Educação de Resende, está promovendo mais uma edição do Fórum Infantojuvenil do Meio Ambiente. O evento está sendo realizado nesta quinta-feira (13) e sexta-feira (14), na câmara municipal, das 8h30 às 11h30, com a presença de alunos e professores da rede municipal.

De acordo com a secretaria municipal de Educação, a terceira edição do fórum tem como tema: “Restauração da Terra, desertificação e resiliência à seca”. O evento traz vídeos instrutivos, produção de trabalhos em grupo e palestra sobre a temática, como forma de desenvolver nos alunos a consciência e a valorização do meio ambiente e de sua preservação.

“É sempre um encontro muito agradável e produtivo com os alunos e professores, que se mobilizam em torno de uma temática tão importante que é a preservação do meio ambiente. Em nossa rede, formamos cidadãos mais conscientes e que entendem a responsabilidade de ser a próxima geração que cuidará dos nossos recursos”, disse a secretária municipal de Educação, Rosa Frech.

Ao todo, 12 escolas municipais de Ensino Fundamental, além do Programa Gente Eficiente, cada uma com 10 alunos do 6º ao 9º ano, participam do fórum. Cada unidade escolar fica responsável por um tema e uma apresentação no fórum.

A palestrante do evento é Andréa Gonçalves Costa, coordenadora de Educação Ambiental da Rede Municipal de Resende. Houve também uma apresentação sobre a relação da tecnologia com o meio ambiente e como o ambiente digital contribui com a preservação do meio ambiente.