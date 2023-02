Resende: sete veículos são adquiridos para compor frota municipal - Diário do Vale

Matéria publicada em 8 de fevereiro de 2023, 18:43 horas

Veículos serão utilizados pela Secretaria Municipal de Educação para atender demandas do almoxarifado, patrimônio, manutenção e demais setores

Resende – A Prefeitura de Resende adquiriu sete carros zero quilômetro para atender a Secretaria Municipal de Educação. O ano letivo começou na última segunda-feira (6), aos estudantes da rede municipal de ensino e as novas picapes Oroch, da Renault, serão utilizadas para atender as demandas do almoxarifado, patrimônio, manutenção e demais setores da pasta.

Segundo a secretaria de Educação, o almoxarifado e o patrimônio são responsáveis por cuidar de toda a logística dos materiais que chegam às escolas para atender os alunos e profissionais. O departamento também contabiliza mobílias e uniformes.

Os veículos também serão utilizados pelas equipes de manutenção, responsável por reparos e zelo das unidades escolares.

– Estes novos veículos chegam para melhorar ainda mais as condições de trabalho dos nossos profissionais e, consequentemente, a agilidade nos serviços prestados aos alunos. Desde o início da atual gestão, procuramos modernizar a educação com a compra de material pedagógico de qualidade, merenda nutritiva e saudável, mobília nova, reformas estruturais, novos uniformes, dentre outras melhorias – disse Rosa Frech, secretária de Educação.

Investimentos na frota municipal

No fim do último ano, a Educação e a Administração receberam novos veículos, sendo uma van e três veículos. São mais de 80 novos veículos, entre ambulâncias, caminhões, vans, carros de passeio e máquinas pesadas.