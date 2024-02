Resende: Sine Itinerante percorre dez localidades durante o mês de fevereiro

Resende – Um novo calendário do projeto Sine Itinerante foi preparado pela Prefeitura de Resende. O mês de fevereiro já começou com as atividades em diferentes bairros. As primeiras atividades aconteceram na quinta-feira e sexta-feira (dias 1º e 2) no Cras Itapuca e Lavapés, respectivamente, e continuam ao longo do mês, conforme a programação abaixo.

A iniciativa itinerante visa levar parte dos serviços oferecidos pelo departamento até os moradores dos mais mais afastados da sede do Sine. Os atendimentos periódicos oferecem serviços de cadastramento de currículo, orientação sobre a Carteira de Trabalho digital, agendamento de Seguro-Desemprego, além de esclarecer dúvidas trabalhistas da população.

– O Sine Itinerante foi idealizado com o intuito de facilitar a vida dos moradores que demandam das atividades mais usuais. Conseguimos adiantar algumas demandas simples para o departamento, mas que são importantes à população. Além dos atendimentos itinerantes, o Sine também segue atendendo na Avenida Marechal Castelo Branco, no terceiro andar do Edifício da APM – disse Giovanna Novello, coordenadora do Sine Resende.

Para receber atendimento, basta comparecer aos locais agendados entre 9h e 12h com um documento oficial com foto e o currículo atualizado, caso necessário. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (24) 3360-6238.

Cronograma completo de fevereiro (9h às 12h):

01/02 – Cras Itapuca

02/02 – Cras Lavapés

08/02 – Cras Itinerante em Engenheiro Passos

16/02 – Cras Itinerante na Terra Livre

18/02 – Feira Livre do Parque das Águas

22/02 – Cras Centro POP

23/02 – Cras Jardim Esperança

26/02 – Cras Itinerante em Bulhões

28/02 – Cras Toyota

29/02 – Cras Parque Minas Gerais