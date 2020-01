Resende: Sistema de abastecimento de água na região das Barras tem prejuízos com furtos

Matéria publicada em 13 de janeiro de 2020, 14:57 horas

Resende – A concessionária Águas das Agulhas Negras tem se deparado com situações de furtos e vandalismo no sistema de captação da Estação de Tratamento de Água Fazenda da Barra, unidade responsável pelo abastecimento de 16 bairros na Região das Barras. Na manhã desta segunda-feira (13), a estação foi alvo de um novo furto.

– Infelizmente a unidade da Fazenda da Barra tem sido alvo de invasores desde 2018. As câmeras de segurança não inibem os atos de furto e vandalismo que ocorrem sempre no avançar da madrugada – contou o superintendente da empresa Gabriel Roberti.

Só em 2019, o roubo de cabos e a depredação do painel elétrico da estação aconteceu 10 vezes, circunstância que deixou milhares de pessoas sem abastecimento de água até que a empresa reponha o material furtado.

A empresa já precisou recolocar mais de mil metros de cabos elétricos desde que a Estação de Tratamento de Água passou a ser atingida. A cada furto, o abastecimento na região fica prejudicado por cerca de 10 horas.

– Nós lamentamos que isso esteja ocorrendo com frequência. Já acionamos a Polícia Militar de Resende, com o registro das ocorrências e tomamos todas as medidas para que a população não fique sem receber água – finalizou Roberti.

A Estação de Tratamento de Água Fazenda da Barra abastece os bairros Campo Belo, Fazenda da Barra, Nossa Senhora de Fátima, Parque embaixador, Isaac Politi, Jardim do Sol, Jardim Esperança, Maria Cândida, Morada da Barra, Residencial Morada da Barra I, II e III, Residencial Tulipas, Residencial Gardênia, Parque Minas Gerais e Vila Nova Morada.