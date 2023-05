Resende sofre gol nos acréscimos e é derrotado pelo Araruama na A2

Matéria publicada em 24 de maio de 2023, 19:14 horas

Partida, válida pela 2° rodada do Estadual, terminou 2 a 1 para os visitantes

Resende – O Resende foi derrotado por 2 a 1 pelo Araruama na tarde desta quarta-feira (24), no estádio do Trabalhador, pela segunda rodada da Série A2 do Campeonato Carioca. Alex Sandre marcou o gol alvinegro. Israel e Coltro marcaram para os visitantes.

Na próxima rodada, o Gigante do Vale visita a Cabofriense, dia 31, às 15h, no Correão.

Já pelo Brasileiro, o Alvinegro visita o Santo André-SP, sábado, dia 27, às 15h, no estádio Bruno José Daniel.

O jogo

O Araruama foi logo dando o seu cartão de visitas e abriu o placar aos dois minutos, com Israel. Passado o susto inicial, o Resende retomou o controle do jogo e igualou o marcador ainda na primeira etapa, com Alex Sandre, aos 36 minutos.

Na volta do intervalo, o Gigante do Vale aumentou a pressão em busca da virada e criou três grandes chances de gol antes dos dez minutos, com Igor Bolt, Rildo e Orlando Jr. Os visitantes responderam nas jogadas de bola parada, mas Jefferson Luís apareceu para fazer grande defesa em cabeçada após escanteio.

O Resende seguiu com controle da partida e criando as melhores chances de gol, com Igor Bolt e Orlando Jr. em chutes da entrada da área. Porém, aos 46 minutos, foi o Araruama que chegou ao segundo com Coltro. Fim de jogo no estádio do Trabalhador: Resende 1×2 Araruama.

Campeonato Carioca A2 – 2ª rodada

Resende 1×2 Araruama

(24/05/2023 – estádio do Trabalhador – 15h)

Resende: Jefferson Luís; Juninho (Kaique), Rildo, Felipe Gomes (DG), Sendeski; Khevin Fraga (Andrey), Paulinho (Joanderson) e Igor Bolt; Alex Sandre, Emerson Urso (Geovani) e Orlando Jr. Técnico: Eudes Pedro.

Gols: Alex Sandre (RES); Israel e Coltro (ARA)

Cartão amarelo: Paulinho, Andrey (RES); Wewerton, Coltro e Henrique (ARA)