Resende sofre o segundo gol contra o Ferroviário e se complica na Copa do Brasil - Diário do Vale

Matéria publicada em 28 de fevereiro de 2023, 16:00 horas

Alvinegro precisa vencer o jogo para avançar à segunda fase

Resende – O Resende vai sendo derrotado por 2 a 0 pelo Ferroviário-CE no Estádio do Trabalhador, em jogo válido pela primeira fase da Copa do Brasil. Os visitantes abriram o placar após cruzamento feito no lado esquerdo e bela cabeçada do zagueiro Alisson, aos 18 minutos. Aos 31, após defesa do goleiro Jefferson Luiz, o atacante Ciel aproveitou a sobra para ampliar o placar

Nesta fase do torneio, o time com melhor posição no ranking da CBF tem a vantagem do empate, no caso, o Ferroviário. O alvinegro precisa virar o jogo para avançar de fase na competição.

O jogo pode ser acompanhado ao vivo e de forma gratuita pelo site do GE.