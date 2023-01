Resende: suspeito de chefiar tráfico em Mauá é preso com armas e drogas - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2023, 19:42 horas

Prisão ocorreu após investigações da 89ª DP e do Serviço Reservado do 37° BPM

Resende – Um homem de 25 anos foi preso nesta terça-feira (24) com armas e uma grande quantidade de drogas, na Estrada Santa Clara, em Visconde de Mauá, em Resende. A prisão ocorreu durante uma operação conjunta realizada por agentes do Serviço Reservado (P2) do 37° Batalhão de Polícia Militar e da delegacia (89ª DP), após uma intensa investigação que durou dois meses. Os policiais estavam à procura de um dos líderes do Comando Vermelho no Rio de Janeiro que estaria escondido em Visconde de Mauá.

Na casa onde o suspeito estava, na companhia de uma mulher de 24 anos, foram apreendidos: duas pistolas 9mm, um revólver calibre 32, cinco quilos de maconha, 1.300 pinos cheios de cocaína, 5.000 pinos vazios e três balanças de precisão. O carro utilizado por ele, um Honda WRV azul escuro clonado, também foi recuperado pelos agentes. Os entorpecentes estavam com etiquetas com inscrições do Comando Vermelho.

Para conseguir prender o suspeito, os policiais fizeram tocaia e aguardavam movimentação. No momento em que o homem saía de casa de carro, os agentes identificaram o suspeito e realizaram a abordagem. O homem levou os policiais até o interior do imóvel onde estavam as armas, drogas e a mulher. Tanto a jovem quanto o suspeito foram levados junto do material apreendido para a 89ª DP, onde o caso foi registrado.

De acordo com o delegado titular da 89ª DP, Michel Floroschk, há fortes indícios de que as armas apreendidas possam ter sido utilizadas em pelo menos dois homicídios ocorridos na localidade do Mirantão, na cidade de Bocaina de Minas, em Minas Gerais. O homem preso seria o número dois na hierarquia do tráfico naquela região, já que o principal nome já está detido no sistema prisional.

As investigações começaram em novembro de 2022 quando a 89ª DP e o 37° Batalhão tiveram informações de que traficantes fortemente armados estariam na zona turística de Visconde de Mauá. A denúncia dava conta de que homens com fuzis estariam pelas ruas centrais do distrito.