Resende tem a terceira morte por coronavírus

Matéria publicada em 20 de abril de 2020, 11:31 horas

Resende – O município de Resende registra a terceira morte por coronavírus. A informação foi divulgada na manhã desta segunda-feira (20), mas não foram detalhadas informações sobre a vítima. De acordo com o último boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, Resende possui 21 casos confirmados de Covid-19, 24 suspeitos, seis curados e 414 com síndromes gripais. O último óbito confirmado no município foi no sábado (18).