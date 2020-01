Resende tem abastecimento de água comprometido em 16 áreas nesta sexta-feira

Matéria publicada em 24 de janeiro de 2020, 12:55 horas

Expectativa é que o serviço seja restabelecido até às 22h

Resende – O município de Resende está com fornecimento de água comprometido em 16 localidades, nesta sexta-feira (24), devido a uma manutenção de emergência no sistema de distribuição de água do bairro Fazenda da Barra.

A concessionária Águas das Agulhas Negras realizou a manutenção que precisou ser feita após fortes chuvas que atingiram a região Sul Fluminense nos últimos dias.

A expectativa é que o abastecimento seja restabelecido até Às 22h de hoje, segundo a concessionária.

Caminhões-pipa podem ser acionados pelo telefone 0800-762-0422.