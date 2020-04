Resende tem dois novos casos de Covid-19

Matéria publicada em 7 de abril de 2020, 13:45 horas

Ao todo são sete confirmados sendo que um paciente está curado

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, publicou nas redes sociais que o LACEN-RJ confirmou mais dois casos de contaminação pelo coronavírus no município. Com isso, são sete os casos identificados no município e cinco registrados oficialmente em Resende, pois um paciente é morador do Rio de Janeiro e outro de Cruzeiro (SP).

Os dois pacientes estão internados em hospitais da rede privada de Resende. Lembrando que o município já tem um paciente curado da Covid-19.

A Prefeitura pede à população de Resende que reforce seus esforços de quarentena domiciliar.