Resende tem eleições para Conselho Municipal de Política Cultural

Matéria publicada em 10 de dezembro de 2021, 17:18 horas

Resende – A Prefeitura de Resende está convocando os representantes da sociedade civil, atuantes da cultural municipal, para Assembleia Geral de Eleição dos membros titulares e suplentes para compor o Conselho Municipal de Política Cultural de Resende (CMPC), biênio 2021/2023.A Assembleia Geral será presencial, no dia 16 de dezembro, às 18h, no Espaço Z, localizado na Av. Gustavo Jardim, nº 300, Centro.

De acordo com o presidente da FCCMM, Thiago Zaidan, as eleições tem como objetivo o preenchimento das oito vagas titulares e suplentes dos segmentos culturais: Artes Cênicas, Artes Literárias, Artes Plásticas, Audiovisual e Novas Tecnologias, Cultura Popular, Dança, Música e Produção Cultural.

– Convocamos a população para este compromisso de grande importância, que vai eleger os titulares do conselho. O CMPC tem poder de elaborar, acompanhar, fiscalizar e avaliar a execução das políticas públicas voltadas para o setor da cultura. Todos os trabalhos desenvolvidos pelo Município são acompanhados pelo órgão, que visa fiscalizar o cumprimento das ações e propor novas diretrizes para melhorias – explicou o presidente da FCCMM.

As inscrições para participar da assembleia como eleitores e/ou como candidatos estarão disponíveis do dia 9 ao dia 16 de dezembro, e podem ser feitas através do e-mail [email protected] ou pessoalmente (até 18h30), no dia da Assembleia por meio do preenchimento do Formulário de Inscrição, disponível na sede da Fundação Casa da Cultura, Pça. Oliveira Botelho, nº 298, Centro, ou no link: https://resende.rj.gov.br/funda-o-casa-da-cultura-macedo-miranda/mais

Para se candidatar, o interessado deve comprovar residência no município de Resende, além de dois anos de atuação no segmento desejado da candidatura.