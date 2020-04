Resende tem paciente curado de Covid-19

Matéria publicada em 6 de abril de 2020, 10:07 horas

Resende – A Prefeitura de Resende, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou que um novo exame feito no primeiro caso identificado da Covid-19 no município, confirmado em 24 de março, deu negativo para presença do Coronavírus. Com isso, o paciente já está liberado para voltar às suas atividades normais, a partir desta segunda-feira (06).

O paciente, morador do município do Rio de Janeiro, foi atendido num hospital da rede privada do município com sintomas de doença respiratória e teve resultado laboratorial positivo para coronavírus.

Na época, a Vigilância Epidemiológica notificou a Secretaria de Saúde do município do Rio e fez o monitoramento dos possíveis contactantes em Resende. Segundo a prefeitura, todos os protocolos foram rigorosamente seguidos, de maneira a resguardar a saúde da população, e pede à população de Resende que reforce seus esforços de quarentena domiciliar.