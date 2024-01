Resende – A Defesa Civil de Resende informou que são esperados 15mm de chuva nesta quarta-feira (24), em todo o município. Segundo as informações do boletim divulgado pela Defesa Civil, as pancadas de chuva devem vir acompanhadas de rajadas de vento e trovoadas isoladas.

O clima na cidade permanece chuvoso ao longo do dia, chegando a 90% de chance de chover.