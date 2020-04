Resende terá carreata pró-Bolsonaro neste domingo

Matéria publicada em 26 de abril de 2020, 13:09 horas

Concentração será às 14h30 em um posto de combustíveis, no Km 299, sentido SP, na Via Dutra

Resende – Um grupo de apoiadores a Jair Bolsonaro fará uma carreata a favor do presidente na tarde deste domingo (26), em Resende. A concentração será por volta das 14h30, em um posto de combustíveis, na altura do Km 299, da Rodovia Presidente Dutra, pista sentido São Paulo. A carreata está programada para iniciar às 15h30.

De acordo com a divulgação publicada nas redes sociais, além de apoio ao presidente, a manifestação é a favor das Forças Armadas Brasileira, contra o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, e do governador do estado, Wilson Witzel, além de reforçar o pedido de isolamento vertical durante o período da quarentena.

Os apoiadores sairão do posto de combustíveis e irão até a porta da entrada da AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras) por volta das 16h.

O grupo de direita reforça que os participantes da carreata devem usar de máscaras para proteção individual, ter álcool em gel no interior do veículo, evitar sair dos veículos, distâncias mínimas de um metro e meio, além da higienização prévia dos veículos.