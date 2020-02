Resende terá dois Castramóveis para atendimento

Matéria publicada em 29 de fevereiro de 2020, 09:49 horas

Resende – A prefeitura de Resende adquiriu duas unidades do Castramóvel para atendimento dos animais de estimação. A primeira unidade já está no município e a segunda tem previsão de ser entregue no início da próxima semana.

As unidades funcionarão como um trailer itinerante de atendimento veterinário, sendo que um deles realizará castrações e o outro será destinado para consultas.

De acordo com a prefeitura, os primeiros locais onde os veículos irão passar serão escolhidos e divulgados em breve. Tutores e cães e gatos poderão fazer um cadastro para os atendimentos.

Os castramóveis vão oferecer o serviço de castração gratuito para os bairros mais distantes, como a Zona Rural, além de ampliar o número de atendimentos, que atualmente é centralizado pelo CCZ (Centro de Controle de Zoonoses).

Van

Resende também adquiriu nesta semana uma van para integrar a frota municipal, destinada ao atendimento da população.

O veículo é adaptado para deslocar pacientes do projeto TFD (Tratamento Fora do Domicílio) e vai beneficiar pessoas que precisem fazer algum tipo atendimento no Centro Municipal de Reabilitação, que fica anexo ao HME (Hospital Municipal de Emergência), principalmente os deficientes físicos.

– A van tem adequação interna com elevador, que possibilita o acesso aos cadeirantes. O novo veículo vai ajudar o embarque de pessoas com deficiência, assim como das pessoas com dificuldades de locomoção, além de poupar os usuários de transtornos durante o transporte – explicou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.