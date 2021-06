Resende terá drive-thru para aplicação de 1ª e 2ª doses

Matéria publicada em 30 de junho de 2021, 15:18 horas

Resende – Mais um dia de vacinação em sistema drive-thru, na Área de Exposições, ocorrerá na sexta-feira (02), em Resende. A imunização será destinada à aplicação da segunda dose para pessoas vacinadas no dia 10 de abril, com a vacina da AstraZeneca, e para a primeira dose de pessoas com 40 anos cadastradas no site da prefeitura.

No dia da imunização em sistema Drive-thru, é essencial ter em mãos: RG, CPF, comprovante de residência e Cartão SUS, se tiver. A gestão municipal lembra que as pessoas devem ficar atentas à data marcada no cartão de vacinação para o retorno.

Etapas

A vacinação será organizada em duas etapas. A primeira etapa, das 9h às 13h, será para aplicação das segundas doses. E de 13h30 às 16h30, será voltado para a primeira dose na população a partir de 40 anos ,sendo morador cadastrado de áreas sem cobertura dos postos de saúde.

Cadastramento

O cadastramento via site é voltado para os bairros que não possuem a cobertura dos postos de saúde, sendo os seguintes: Manejo; Alvorada; Vila Julieta; Morada da Colina; Mirante das Agulhas; Ipiranga; Jardim Brasília I e II; Tangará; Vila Araújo; Centro; Comercial; Jardim Tropical; Jardim Jalisco I e II; Barbosa Lima; Campos Elíseos; Casa da Lua; Alphaville; Limeira; Monte Castelo; Terra Livre; Nova Liberdade; Sertãozinho; Boca do Leão; Bela Vista.

Para se cadastrar é necessário acessar o site da prefeitura, abrir e preencher um formulário através do banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19″. Já as pessoas que residem em áreas de cobertura dos postos de saúde, devem aguardar pelo contato das equipes responsáveis.

– O município está avançando na imunização da população de acordo com a chegada de novas doses. Na semana passada, foram 6.370 doses de vacina aplicadas em cinco dias, entre primeira e segunda dose. O objetivo é aplicar essas vacinas com agilidade. É uma luta que vamos vencer com trabalho árduo, competência e união. É importante que a população se imunize com a vacina que estiver disponível – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.