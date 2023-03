Resende terá frotas de ônibus zero quilômetro com nova concessionária - Diário do Vale

Resende terá frotas de ônibus zero quilômetro com nova concessionária

Nova empresa assume as operações de transporte em abril

Foto: Divulgação

Resende – Os moradores de Resende poderão contar, até abril, com uma frota de ônibus 100% zero quilômetro na área urbana. Na área rural, os veículos terão, no máximo, um ano de uso. A novidade chega com a assinatura do contrato entre a prefeitura e a empresa Itapetinga, que assumirá a concessão do transporte público do município, nesta quinta-feira (9). A nova empresa tem até 60 dias para iniciar as operações na cidade.

De acordo com o prefeito Diogo Balieiro, o desfecho do processo licitatório que substituiu a Viação São Miguel pela Viação Itapetinga é uma conquista para o município, que estava refém de uma licitação feita há mais de 20 anos, com padrões e permissões obsoletos.

“Os esforços para promover transformações no serviço público de transporte coletivo começaram há mais de quatro anos. Desde então, o município vem realizando audiências públicas e defendendo os interesses da população” pontuou Balieiro, acrescentando que esta era uma das principais demandas dos moradores.

“Queríamos promover uma licitação com novos padrões e exigência para melhor atender os resendenses, que merecem um transporte público de qualidade”, afirmou, lembrando que o apoio da Câmara Municipal foi fundamental para que a licitação saísse do papel. “Continuaremos fiscalizando e sempre muito atentos, mas dessa vez com um contrato que nos respalda e permite que a população disponha de um serviço seguro, pontual e de qualidade”, finalizou Diogo Balieiro.

A tarifa paga pelo passageiro de Resende será de R$ 4,40 a partir de abril. Segundo a prefeitura, o representante da Itapetinga se comprometeu a conversar com a São Miguel – operadora que continua a atender o município por força de ação judicial – sobre a possibilidade de manter o crédito dos usuários de cartões de transporte e dar preferência à contratação dos atuais funcionários da empresa na formação do quadro de trabalhadores da nova concessionária.