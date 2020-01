Resende terá ‘Loja Havan’ e vai gerar 300 empregos

Matéria publicada em 23 de janeiro de 2020, 11:01 horas

Alvará para construção da loja foi entregue para executivos do grupo

Resende – O grupo varejista Havan recebeu o alvará que permite a construção da futura loja em Resende, nesta semana. A loja será construída no bairro Paraíso. A entrega foi feita pelo secretário de Indústria , Comércio e Turismo, Tiago Diniz, ao diretor de expansão da empresa, Nilton Hang.

Com o documento em mãos, o grupo vai começar efetivamente as obras físicas do novo empreendimento. A partir daí serão gerados 300 empregos diretos até a loja ser erguida. Com a inauguração e os trabalhos em andamento, a Havan vai manter 200 empregos na unidade de Resende.

– Com a instalação desse novo empreendimento na nossa cidade, estamos conversando com outras empresas que já estão interessadas em vir também – disse o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Antes do alvará, o grupo empresarial fez os trabalhos de base, preparando a fundação do futuro prédio.

Resende tem conseguido bons resultados na geração de emprego e renda. Entre 2017 e 2018 foram mais de 2 mil novos postos de trabalho. Já em 2019, teve saldo positivo de 951 empregos gerados.

Ainda em 2019, Resende foi listada entre as 100 cidades com maior potencial no setor “Ranking das Melhores Cidades para Fazer Negócios, por uma edição da Revista Exame, Resende ficou em 26º lugar.