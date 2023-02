Resende terá semana cheia até próximo jogo pelo Carioca - Diário do Vale

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2023, 07:47 horas

Precisando se recuperar no Campeonato Carioca, o Resende terá uma semana cheia até o próximo desafio pelo Estadual. O Gigante do Vale só volta a campo no dia 11, às 15h30, para enfrentar o Madureira, em Conselheiro Galvão, pela oitava rodada. O confronto diante do Flamengo, válido pela sétima rodada, foi adiado para o dia 18 de fevereiro, ainda sem local definido, porque o rubronegro está no Marrocos para a disputa do Mundial de Clubes.

O capitão alvinegro, Dener, falou após a derrota para o Vasco, por 5 a 0, nessa quinta-feira (2), em São Januário, e ressaltou a importância destes sete dias de preparação.

– Acredito que sempre tem algo para se tirar de lição. Fizemos um jogo muito apático, o Vasco diante da sua torcida é muito difícil e sofremos com o time deles. Precisamos trabalhar bastante, aproveitar este período de treinamento que teremos, porque não tem nada perdido ainda para o Resende. Acredito na força do nosso grupo e tenho certeza que vamos conseguir dar a volta por cima – disse.

A reapresentação alvinegra aconteceu nesta sexta-feira, no CT Pelé Academia. Os atletas que entraram em campo diante do Vasco fizeram um trabalho regenerativo. Os demais jogadores participaram de um treinamento físico e técnico.