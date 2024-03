Resende: Trio é preso escondendo drogas em caixa térmica

Resende – Agentes do 37º Batalhão de Polícia Militar prenderam, na manhã desta terça-feira (12), três homens com uma grande quantidade de drogas na Rua Ulisses Guimarães, no bairro Jardim Beira Rio, em Resende. Segundo os policiais, o material foi encontrado dentro de uma caixa térmica.

A equipe da PM foi até o local após receberem denunciais de que três homens estariam escondendo drogas no bairro. Ao chegarem ao endereço que constava nas informações, os agentes perceberam um dos suspeitos fugindo e entrando na casa. Após o cerco na residência, os policiais conseguiram deter três homens e localizaram os entorpecentes dentro de uma caixa térmica. Uma motocicleta também foi apreendida durante a ação.

Os homens foram levados à 89ª DP, onde permaneceram presos. As drogas ainda estão sendo contabilizadas pela perícia.