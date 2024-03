Resende: Unidades de saúde realizam exames preventivos neste sábado

Resende – A Secretaria Municipal de Saúde realiza neste sábado (16), um dia dedicado à saúde feminina em 11 unidades de saúde das 8h às 16h.

Além da coleta de preventivo, a Policlínica do Manejo vai realizar exame das mamas, testes rápidos para detecção de Sífilis e HIV e palestras sobre Saúde da Mulher na sala de espera. Terá ainda uma mesa de café da manhã preparada especialmente para receber as mulheres que irão até a unidade para a ação.

Para receber atendimento, basta comparecer à unidade no dia do exame com o cartão do SUS (se tiver) e o CPF. Não é necessário agendar os procedimentos (confira abaixo as unidades).

– Março é um dos meses de apelo nacional com campanhas que conscientizam sobre o cuidado com a saúde íntima feminina. Eventos como este são importantes para alertar as mulheres sobre o cuidado diário. Por isso, também disponibilizamos um dia do fim de semana para que elas possam fazer os exames mais tranquilamente, sem a correria do dia a dia – disse Jayme Neto, secretário de Saúde.

Unidades que farão exame preventivo neste sábado:

PSF Cidade Alegria (Caixa D’Água) – 3381-6935

PSF Liberdade – 3360-2890

PSF Paraíso – 3354-6571

PSF Centro – 3355-4511

Clínica da Família (Morada da Montanha) – 3381-4201

Policlínica do Manejo – 3360-9480

PSF Mauá – 3387-2022

PSF Morada da Barra – 3355-7173

PSF Parque Minas Gerais – 33557103

PSF Vicentina – 3360-5238

PSF Itapuca – 3360-52