Resende vacina amanhã pessoas com idade a partir de 38 anos

Matéria publicada em 8 de julho de 2021, 15:54 horas

Resende – Nesta sexta-feira (09), a prefeitura de Resende fará imunização contra a Covid-19 pessoas a partir de 38 anos de idade, que moram em bairros que estão fora da área de cobertura dos postos de saúde e que se cadastraram no site da prefeitura.

A vacinação em drive-thru será voltada para este grupo, que recebeu ligações telefônicas das equipes da Secretaria de Saúde, informando o horário para comparecer à Área de Exposições, assim evitando as aglomerações no local.

– Damos continuidade com a vacinação contra a Covid-19 em mais um drive-thru, agora com pessoas a partir de 38 anos. Reforçamos que para este drive-thru de sexta-feira, apenas serão vacinadas as pessoas que receberam a ligação da Prefeitura confirmando um horário para a aplicação da primeira dose. Como o número de pessoas a partir desta faixa etária é maior, a vacinação está sendo feita aos poucos conforme recebemos novas doses do Governo Federal, respeitando os critérios determinados pelo Ministério da Saúde – frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

As pessoas que serão convocadas para a vacinação de amanhã devem apresentar documentos como: documento de identidade com foto, CPF, comprovante de residência e cartão do SUS (se tiver).

Cadastramento para pessoas com 35 anos

A prefeitura de Resende abriu o cadastramento de vacinação contra a Covid-19 para pessoas a partir de 35 anos. Elas podem acessar o site institucional, clicar no banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra a Covid-19”, enviar os dados pessoais em um formulário e aguardar o contato telefônico da Secretaria Municipal de Saúde, que não é de imediato.

Vacinação para pessoas a partir de 40 anos

Para os bairros que possuem a cobertura da ESF haverá mais uma oportunidade nesta sexta-feira, dia 09, vacinação para pessoas a partir de 40 anos. A imunização acontecerá de 8h às 12h, sem a necessidade de agendamento, nos seus respectivos postos de saúde. Este grupo deve apresentar documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.