Resende vacina idosos a partir de 62 anos no drive-thru

Matéria publicada em 9 de abril de 2021, 15:40 horas

Resende – Neste sábado (10), a prefeitura de Resende vai imunizar com a primeira dose de vacina contra a Covid-19 idosos a partir de 62 anos de idade, que receberam a confirmação de seus cadastros para comparecimento ao drive-thru. A imunização começará à s 9h, na Área de Exposições. Na ocasião, ainda serão vacinados alguns remanescentes com faixa etária de outras edições da campanha.

O esquema do drive-thru contempla moradores de Resende que estão inseridos na área de cobertura da Estratégia Saúde da Família (ESF), implantado nos postos de saúde do País.

A expectativa é de que aproximadamente mil pessoas sejam vacinadas contra a Covid-10 nesta ação. Os idosos a serem vacinados pela primeira vez neste sábado, tiveram a confirmação por meio de telefonema realizado pela equipe da Prefeitura de Resende. O prefeito Diogo Balieiro Diniz destacou que o município avança no combate à doença, seguindo o Plano Nacional de Imunização (PNI).

– Os idosos confirmados devem se dirigir à Área de Exposições, munidos de documento de identidade com foto, CPF, cartão do SUS (Sistema Único de Saúde) e comprovante de residência. Todos os protocolos de segurança sanitária devem ser seguidos no ato do comparecimento, tais como: higienização das mãos com álcool em gel ou lavagem adequada com água e sabão, uso obrigatório de máscaras e distanciamento social. Por isso, é muito importante respeitar a data e o horário marcados, para que não haja aglomerações. A vida é o nosso bem mais precioso e devemos ter consciência de que, neste momento delicado, todas as medidas de segurança precisam ser mantidas mesmo após a imunização, pois ainda estamos avançando cada vez mais contra a doença no mundo todo – explicou.