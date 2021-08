Resende vacina população de 25 anos contra Covid-19 nesta semana

Matéria publicada em 9 de agosto de 2021, 15:14 horas

Resende – Entre os dias 10 e 11 deste mês, terça-feira e quarta-feira, população geral de 25 anos receberá primeira dose de vacinas contra a Covid-19, em Resende. A imunização ocorrerá em postos de saúde e também no drive-thru, na Área de Exposições.

Vacinação de amanhã

Nesta terça-feira, dia 10, acontece a vacinação para pessoas a partir de 25 anos, que residem em bairros que possuem a cobertura da Estratégia Saúde da Família (postos de saúde). Este grupo poderá comparecer ao seu posto de saúde de referência, sem necessidade de agendamento. A vacinação acontecerá pela manhã no período de 8h às 12h. Este público deve apresentar os seguintes documentos: identidade com foto, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência.

Vacinação de quarta-feira

Já na quarta-feira, dia 11, a Prefeitura de Resende prepara uma campanha em drive-thru, na Área de Exposições, de 9h às 13h, para os moradores a partir de 25 anos, que residem fora da área de cobertura da Estratégia Saúde da Família e se cadastraram através do site da Prefeitura.

Agendamento

A vacinação em drive-thru será destinada para pessoas que receberam a ligação da prefeitura de Resende, confirmando o dia e o horário da vacinação.

– Nesta semana conseguimos igualar as idades do público, na terça-feira com a vacinação em postos de saúde para moradores de bairro com cobertura da ESF e em drive-thru para os que residem fora da cobertura. Lembrando que as equipes da Secretaria Municipal de Saúde irão ligar para as pessoas cadastradas no site para confirmar o horário da vacina. É importante ficar atento às ligações telefônicas nos próximos dias. Novas ações vão depender da chegada de novas doses para o nosso município– frisou o prefeito Diogo Balieiro Diniz.

Cadastramento no site

O cadastramento para a vacinação continua para a população a partir de 25 anos, residentes em bairros de fora da área de cobertura da ESF (postos de saúde) no site da prefeitura. O cadastro é feito através do banner “Cadastre-se aqui para vacinar contra Covid-19″, enviando os dados pessoais. Após envio dos dados, é necessário aguardar a ligação da Secretaria Municipal de Saúde, confirmando o agendamento da vacina.