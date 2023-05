Resende vence Cabofriense fora de casa por 2 a 1

Matéria publicada em 31 de maio de 2023, 17:55 horas

Gols do Gigante do Vale foram marcados por Alex Sandre e Felipe Gomes

Resende – O Resende venceu, por 2 a 1, a Cabofriense pelo Campeonato Carioca Série A2. Os gols da partida, válida pela 3ª rodada Taça Santos Dumont (a primeira fase da competição) e realizada nesta quarta-feira (31), no estádio Correão, foram de Alex Sandre, aos 41 minutos da primeira etapa, e Felipe Gomes, aos 38 do segundo tempo. Acácio descontou para os donos da casa.

Com o resultado, o alvinegro chega aos três pontos e ocupa a 9ª posição no Estadual, a dois pontos do Artsul, primeira equipe no G4, e a quatro do líder Olaria.

O Gigante do Vale volta a campo neste sábado, 3 de junho, para enfrentar o Nova Iguaçu, no Estádio do Trabalhador, às 15h, pela 5ª rodada do Campeonato Brasileiro Série D. Já pela A2, o próximo desafio será apenas no dia 21 de junho, diante do Sampaio Corrêa-RJ, em partida válida pela 6ª rodada da Taça Santos Dumont.

Os jogos do Resende da 4ª e 5ª rodadas foram adiados para julho por conta dos compromissos do clube na quarta divisão nacional. As novas datas são: Resende x Maricá, dia 26, e Friburguense x Resende, dia 29.

O jogo

A primeira etapa foi bastante truncada, com as duas equipes disputando cada espaço do gramado. Apesar disso, o Resende teve o domínio das ações e conseguiu abriu o placar aos 41 minutos com Alex Sandre, após boa jogada trabalhada do ataque alvinegro.

Já na segunda etapa, a partida permaneceu disputada no meio campo e o Gigante do Vale ampliou aos 38 minutos. Emerson Urso cobrou escanteio e Felipe Gomes marcou o segundo gol alvinegro. Os mandantes diminuíram o marcador já nos acréscimos, com Acácio, mas que não foi o suficiente para tirar a vitória do Resende. Placar final no Correão: Cabofriense 1 x 2 Resende.