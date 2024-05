Resende vence na estreia do Cariocão A2   

Resende – O Resende venceu o Americano por 2×0, no domingo (19), no Estádio do Trabalhador, em Resende, na partida de estreia de ambas as equipes no Campeonato Carioca A2.

Os gols da vitória do Gigante do Vale foram marcados aos 18 minutos do primeiro tempo, pelo lateral Gerley Souza e aos 34 da etapa final, pelo meia Juliano Fabro.

Na próxima rodada, o Resende enfrentará o Petrópolis, no sábado (25), às 15h, no Estádio Marotti, em Petrópolis.

Resultados da Base

No sábado (18), em partida realizada no CT do Tigres, em Xerém, pela 10ª rodada da Série Prata

do Campeonato Metropolitano, o time Sub-13 venceu o Bangu por 3×1.

A equipe Sub-14, também jogou em Xerém, pelo Metropolitano, e empatou em 0x0 com o Bangu.

Os times Sub-11 e Sub-12, perderam os seus jogos por 1×0 para o Campo Grande, no Estádio Ítalo Del Cima, em Campo Grande. Os jogos foram válidos pela 9ª rodada da Série Ouro do Campeonato Metropolitano.