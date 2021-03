Resende vence o Volta Redonda no Estádio do Trabalhador

Matéria publicada em 23 de março de 2021, 17:58 horas

Resende – O Resende venceu o Volta Redonda na tarde desta terça-feira, 23, no Estádio do Trabalhador por 1 a 0. O gol foi marcado aos 38 minutos da segunda etapa pelo voltante da base João Felipe, que havia acabado de entrar.

Em partida equilibrada, o treinador Sandro Sargentim observou os espaços cedidos pelo Volta Redonda ao se expor no jogo. O time apostou, então, nos contra ataques no segundo tempo.

Brilhou a estrela de João Felipe, de 19 anos, que entrou aos 37 do segundo tempo e marcou, em um contra ataque fulminante. Índio ainda teve a oportunidade de ampliar e fazer o 2 a 0, mas desperdiçou. O Volta Redonda ainda tentou o empate, mas deu Resende no Estádio do Trabalhador.

Com a vitória, o Resende chega aos sete pontos e ocupa, parcialmente, a terceira colocação no Campeonato Carioca. O próximo compromisso é contra o Bangu, no sábado, dia 27. Já o Voltaço, mesmo com a derrota, segue na liderança da competição e na próxima rodada, na sexta-feira, dia 26, enfrenta o Fluminense às 16h, no Elcyr Resende.

O jogo

Como esperado, o Clássico do Sul Fluminense começou movimentado. Aos nove minutos, Alef Manga arriscou da entrada da área criou a primeira chance de perigo para o Volta Redonda. A resposta dos donos da casa veio aos 13, com Kaique, que bateu de fora da área e a bola saiu à esquerda do gol.

O Voltaço seguiu melhor e só não terminou o primeiro tempo vencendo por questões de centímetros. MV recebeu passe de João Carlos, ajeitou o corpo e finalizou para o gol. A bola bateu no travessão, na trave e voltou em cima da linha, passando na frente de toda a extensão do gol.

Na volta do intervalo o cenário da primeira etapa se repetiu. O Volta Redonda com posse de bola, no campo de ataque e pressionando o adversário. Aos 12 minutos, Alef Manga pegou rebote da defesa e mandou para o gol, mas o gol tricolor parou na trave, mais uma vez.

Entretanto, apesar da pressão do Esquadrão de Aço, foi o Resende que abriu o placar com João Felipe, aos 40 minutos da segunda etapa.

João Felipe no radar do Lyon

Não fosse a pandemia, o protagonista do dia não estaria mais no Resende. Isso porque o Lyon, da França, que tem parceria com o Resende, já havia solicitado o volante junto ao Gigante do Vale. O translado, no entanto, ficou inviável com o fechamento da fronteira com a União Europeia. As partes, agora, aguardam a abertura das fronteiras para concretizar a transferência.