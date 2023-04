Resendenses levam primeiro lugar em competição de robótica nos EUA

Matéria publicada em 23 de abril de 2023, 07:55 horas

Equipe recebeu o troféu ‘Rookie Inspiration’

Resende – A equipe Nine Tails, da Escola Sesi Resende, recebeu neste sábado (22) o trófeu ‘Rookie Inspiration’ durante uma competição internacional de robótica, a Charged Up, que aconteceu em Houston,Texas, nos Estados Unidos. O troféu celebra a equipe novata que mais compreendeu os valores e a missão de um time de FRC (First Robotics Competition, conhecida como a olimpíada da robótica) e tem grande potencial de gerar impacto positivo na sociedade através da Ciência e Tecnologia. A equipe se classificou após ser premiada, disputando com outras 40 equipes de escolas de todo o país, na competição nacional, que ocorreu de 15 a 18 de março no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

O prefeito Diogo Balieiro parabenizou a equipe. “Em março, fui visita-los na escola ainda durante a preparação da equipe para uma competição que aconteceu em Brasília naquele mês, onde os 15 alunos da turma se saíram muito bem”, comentou Balieiro, que acrescentou: “Mas eles ainda tinham o sonho de competir internacionalmente, o que aconteceu e rendeu um resultado incrível”. O prefeito aproveitou para parabenizar também a diretoria da escola, instrutores e ao professor Claudiomir Faria. “Essa é uma iniciativa que dá muito orgulho para nosso município”, concluiu.



Troféu Rookie Inspiration Award

Foto: Redes Sociais

Equipe de Resende se destacou durante a competição

Foto: Redes Sociais