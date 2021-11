Reservas de hotéis e pousadas da região chegam a 100% neste feriado

Matéria publicada em 12 de novembro de 2021, 17:59 horas

Proprietários acreditam que aumento da vacinação e a redução dos casos de Covid-19 foram primordiais

Região- Considerado o último feriado nacional antes do Natal, a data de 15 de Novembro, dia em que se comemora a Proclamação da República, está sendo comemorada pelos donos de hotéis e pousadas da região, como uma grande promessa de lucro, devido ao aumento de quase 100% na procura por reservas.

De acordo com Suzanne Ferreira Sá, proprietária de uma pousada no centro de Conservatória, a procura por reservas para este feriado de 15 de Novembro está sendo muito boa, onde já está com 100% preenchidas até segunda-feira.

– Acredito que as pessoas estão mais confiantes e seguras para sair com o número de vacinados aumentando em todo o país. Outro fator que tem contribuído também é a divulgação do evento ‘Natal Iluminado’ que já está acontecendo em Conservatória – informou.

Segundo Suzanne, o evento ‘Natal Iluminado’ está sendo um diferencial não só para este feriado do dia 15 como também para o fim do ano, pois oferece várias atrações.

Quem também está bastante otimista é a empresária Célia Nascimento, proprietária de uma Pousada em Ipiabas, distrito de Barra do Piraí.

– Já estamos com 100% de ocupação para este feriado de 15 de Novembro, entre o período de sexta até segunda-feira. Temos cinco chalés e quatro suítes e todas já estão reservadas – Comemorou.

De acordo com Célia, as pessoas procuram está região em busca de um lugar tranquilo. “A nossa região tem muitas cachoeiras, haras com cavalos para equitação e uma culinária diversificada com bares e restaurantes variados. As pessoas que hospedam aqui também gostam de visitar as fazendas históricas da região. E o clima também ajudou para este feriado, pois está bem ameno e agradável”, destacou.

A proprietária Célia ressaltou que está seguindo todos os protocolos sanitários contra a Covid-19 como uso de máscara, álcool gel e distanciamento.

O recepcionista de um hotel temático em Valença, Luciano Soares dos Santos, também está bastante otimista para este feriado de 15 de Novembro.

– Estamos com quase todas as acomodações ocupadas, e as pessoas não param de ligar em busca de reservas. Dos 32 apartamentos que temos 28 já se encontram reservados para o feriado, o que dá quase 100% – comemorou.

De acordo com o funcionário Luciano, com o aumento da vacinação, as pessoas estão se sentindo mais seguras para sair e querem passear, por isso que as reservas estão quase todas esgotadas.

Segundo Luciano, a maioria dos hóspedes vem a esta região para conhecer as fazendas históricas. “No caso do nosso hotel, ele foi projetado num estilo de fazenda, onde toda a sua estrutura se assemelha a uma fazenda. Estou com uma expectativa muito boa e tomando todos os cuidados contra a Covid-19”, disse o funcionário do hotel temático, que fica localizado a 2 km do centro de Valença.

Expectativa de 80% de ocupação em hotéis e pousadas de Itatiaia

De acordo com a secretaria municipal de turismo de Itatiaia, a expectativa de ocupação da rede hoteleira para este feriado de 15 de Novembro é de 80%.

Segundo o decreto vigente no município, a taxa de ocupação de bares e restaurantes é de 90%.

De acordo com a secretaria de turismo, o município conta com três regiões turísticas, o Parque Nacional de Itatiaia, Penedo, Maromba e Maringá. No parque o turista vai poder apreciar uma grande diversidade da fauna e flora e cachoeiras. Em Penedo e Maromba e Maringá, além das cachoeiras, o turista vai poder apreciar uma variada gastronômica, além do clima pitoresco.

A Prefeitura de Itatiaia informou que está se preparando para receber os turistas com o trabalho de orientação do trânsito, realizado pela Guarda Civil Municipal e de fiscalização realizado pelos fiscais da Secretaria Municipal de Planejamento.