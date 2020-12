Reservas para o Natal e Ano Novo já estão esgotadas em pousadas de Itatiaia

Matéria publicada em 4 de dezembro de 2020, 08:47 horas

Proprietários estão confiantes que movimento supere o ano passado

Itatiaia- Apesar das notícias sobre o crescimento dos casos de pessoas infectadas no estado do Rio estarem preocupando as autoridades sobre um possível lockdown, donos de hotéis e pousadas da região Sul Fluminense, estão otimistas devido a procura por reservas para o período de Natal e Ano Novo.

De acordo com Fernando Costa, gerente do Hotel Chalé, localizado na estrada do Parque Nacional de Itatiaia, a previsão para este ano é bem positiva. “Temos uma previsão de 80% da taxa de ocupação para este período, e por enquanto, já estamos com 50% das reservas confirmadas. Acredito que o movimento possa até reduzir um pouco, mas creio que não vai ser diferente do ano passado” disse otimista, o gerente.

Apesar de admitir estar um pouco preocupado com o aumento dos casos de Covid-19 no estado, Fernando confirma que as medidas sanitárias estão sendo realizadas para dar maior segurança aos hóspedes.

– Estamos tomando todo o cuidado com a segurança sanitária dos nossos hóspedes, e para este final do ano, não iremos relaxar. Estamos reforçando a higienização, disponibilizando álcool gel nas suítes e chalés, exigindo o uso de máscaras nas dependências da pousada, como também o distanciamento social. Como nos anos anteriores, oferecemos uma Ceia de Fim de Ano e café da manhã, mas sempre respeitando o distanciamento – destacou.

Quem também está bem otimista é Fabrícia Letícia, funcionária de uma pousada localizada na Rua Aristides Barreto, em Penedo. Segundo ela, a pousada já está com 100% das reservas confirmadas para final de semana até janeiro de 2021.

“As reservas de 22 de dezembro a 02 de janeiro também estão com 100% delas concluídas. E apesar das pessoas não estarem mais preocupadas com o coronavírus, estamos tomando todos os cuidados sanitários como exigência de máscaras e álcool gel nos quartos e dependências da pousada, distanciamento entre as pessoas e limpeza e higienização do local toda vez que sai um hóspede”, destacou.

A funcionária ressalta que a expectativa para este fim de ano é muito boa e, se a prefeitura não fechar as atividades novamente, as comemorações de Fim de Ano deverão ser melhores do que as 2019.

Já a funcionária Silvana Ferreira, que trabalha em uma pousada localizada na parte alta de Penedo, região conhecida como Vale do Ermitão, também confirmou que para o Ano Novo e Réveillon as vagas dos seus 18 chalés e uma casa já estão com 100% das reservas esgotadas.

– Para o Natal ainda temos vagas, mas com 80% das reservas já confirmadas. Acredito que este ano a procura está sendo bem melhor que o ano passado. E desde o início da reabertura das atividades no dia 11 de julho, o movimento tem sido intenso. Para este mês de dezembro está muito bom e deve melhorar ainda mais até janeiro, nos fins de semana estamos tendo uma ocupação de 100%, já durante a semana gira em torno de 50 a 60% – ressaltou otimista a funcionária.