Resgatando a cultura de Itatiaia

Matéria publicada em 7 de janeiro de 2020, 08:00 horas

Através de parcerias e novos projetos município busca resgatar a sua memória cultural

Com o objetivo de preservar a sua história e o patrimônio cultural, a prefeitura de Itatiaia através de parcerias com o Conselho Municipal de Cultura, Academia de História, Clube Finlândia e outras instituições do município, estão fortalecendo tradições em busca de resgatar a sua memória como também está desenvolvendo novos projetos culturais.

De acordo com o Superintendente de Cultura, Rafael Fioratto, Itatiaia é um município novo se for levado em conta sua emancipação administrativa, mas a data mais antiga que se tem registro é de 1777, com a construção de um alambique que viria posteriormente ser a primeira usina de força a gerar energia na localidade. Segundo Rafael, as ruínas desta construção são reconhecidas hoje como o marco zero de ocupação, um lugar histórico que o Conselho de Cultura está atuando para preservar.

– Temos também um sitio geológico de grande interesse para pesquisadores e estudantes que é estudado desde meados dos anos 70. Patrimônio este que a Academia de História em parceria com universidades e o Museu Nacional estão tentando preservar e garantir o acesso. Também colaboramos com a Igreja Matriz para fortalecer a tradição da festa do padroeiro São José, e temos parcerias com o Clube Finlândia para valorizar e preservar a história da Colônia Finlandesa – explica.

Valorizando os Museus

Com dois museus em atividades, o município de Itatiaia tenta preservar a sua história.

– Dentro do Parque Nacional existe o Museu do Centro de Visitantes que mostra desde a formação geológica da terra até os pássaros, plantas, insetos e animais. Já em Penedo temos também o importante Museu Eva Hilden (Museu Finlandês), que apresenta um importante panorama de como se deu a vinda dos finlandeses para a colônia através de objetos e arte feita pelos finlandeses no Brasil, e objetos trazidos da Finlândia – relata Rafael.

Segundo o superintendente de Cultura, a Academia Itatiaeiense de História tem o projeto de criar o Museu Histórico de Itatiaia, que terá como sede a Chácara Pequenina, imóvel que pertence à Academia e necessita ser reconstruído, pois se encontra em ruínas na Rua São José. É vontade do Padre João Solak que a Capela Senhor dos Passos abrigue o Museu de Arte Sacra. Após sua reforma, segundo o padre, Itatiaia ganhará um museu com imagens e objetos litúrgicos.

– Sinto que Itatiaia precisa avançar e criar seu Museu de Arte, um espaço para divulgação dos artistas e para guardar a memória artística da cidade. Estamos iniciando o projeto de criação e implantação deste museu através da superintendência de cultura – afirma.

Em relação a projetos culturais, Rafael ressalta que o projeto mais importante no momento é um projeto de valorização da cidade que se iniciou com a formação para o artesanato.

– Com isso buscamos diversas histórias da cidade para que o artesão tenha repertório em criações que levem em conta a identidade local, criando assim um artesanato único. O sucesso foi tanto que a partir de março de 2020 começa uma parceria com a secretaria de educação para lançar a ‘Expedição Itatiaia’ um programa de formação para os professores de história e orientadores pedagógicos onde vamos visitar os locais de interesse para que eu mostre a importância de valorizar e conhecer a cidade. É valorizando nossa cultura que conseguiremos avançar na preservação do patrimônio – lembrou.

O superintendente de cultura destaca que as atividades culturais em Itatiaia também incluem as crianças e adolescentes, onde atende em torno de 350 alunos em idade escolar.

As ações e projetos culturais também beneficiam os idosos através do Centro de Convivência do Idoso – CCI.

– Não desenvolvemos ações diretas ligadas a eles, nossa parceria é convidar para nossos eventos culturais, abrir portas para que conheçam atividades culturais como o baile finlandês e eles sabem que podem contar conosco – diz.

Segundo Rafael entre os projetos futuros para Itatiaia o mais importante é mapear a cultura da cidade e tornar isso acessível. – O mapa da cultura é um projeto que temos desde 2016, mas que ainda não saiu do papel por falta de pessoal capacitado e tempo disponível só para este projeto. Mas estou confiante de que em breve este trabalho será iniciado. Estamos também iniciando as conversas para a construção da Casa do Artesão de Itatiaia, e tenho certeza que vai ser muito importante para o fomento ao turismo na estrada do Parque Nacional. Para o fim do ano estamos programando um festival de encerramento dos cursos de Arte e artesanato, o Festival Tropicália, que vai acontecer no dia 06 de dezembro na Casa da Cultura a partir das 18h – conclui.