Resort Fazenda 3 Pinheiros registra crescimento de 33% no faturamento do 1º trimestre de 2025

Resende – O Resort Fazenda 3 Pinheiros, localizado em Engenheiro Passos (RJ), iniciou 2025 com mais um resultado expressivo. No primeiro trimestre do ano, o faturamento cresceu 33% em comparação ao mesmo período de 2024, superando, pelo segundo ano consecutivo, a meta de crescimento estabelecida em 25%. O bom desempenho é atribuído a uma combinação de fatores, com destaque para a consolidação das estratégias comerciais, o impacto da inauguração do novo complexo aquático em dezembro e o fortalecimento da base de clientes do estado do Rio de Janeiro — que continua representando a maioria dos hóspedes, seguidos pelos visitantes de São Paulo.

“As novas piscinas atenderam às nossas expectativas de investimento e têm sido um importante fator de alavancagem nas vendas. Além disso, estamos trabalhando com pacotes promocionais e condições especiais para quem se planeja com antecedência. Isso nos permitiu fechar grupos até novembro e iniciar abril já superando o faturamento de diárias do mesmo mês no ano passado”, destaca Yago Noel, diretor e sócio do Resort Fazenda 3 Pinheiros.

O desempenho positivo também está fortemente relacionado ao investimento em ações de marketing e à diversificação dos canais de captação de público. “Tivemos um resultado excelente com eventos corporativos e seguimos aumentando o número de agências e operadoras de turismo com as quais trabalhamos. Além disso, investimos em marketing digital, mídia OOH, e temos um intenso calendário de parcerias com influenciadores e formadores de opinião”, explica Gabriela de Carvalho, diretora de Marketing do Resort Fazenda 3 Pinheiros.

Com a chegada do período de alta temporada, as expectativas seguem em alta. A tradicional programação do Arraiá 3 Pinheiros — que ocorre nos fins de semana de junho, julho e agosto — já está com vendas abertas e alta procura. “Temos um calendário estratégico e um público fiel, que valoriza a experiência diferenciada que oferecemos em meio à natureza. Nosso foco continua sendo proporcionar lazer de qualidade para todas as famílias”, conclui Yago.

Sobre o Resort Fazenda 3 Pinheiros

Localizado em Engenheiro Passos, berço da hotelaria de fazenda no Brasil, o Resort Fazenda 3 Pinheiros está a aproximadamente duas horas e meia do Rio de Janeiro e a três horas de São Paulo. Combinando requinte, conforto e rusticidade, oferece uma experiência única em regime de pensão completa. Fundado em 1941, estende-se por mais de 4 milhões de metros quadrados de natureza, dispondo de diversas opções de lazer, incluindo trilhas, esportes radicais e convencionais, além de spa e um novo complexo aquático com mais de 700 m². Ideal para famílias, o 3 Pinheiros conta com infraestrutura completa para todas as idades, desde animação infantil até sofisticadas pistas de boliche, bar e adega.