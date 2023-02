Ressaca de Carnaval promete agitar o domingo em Resende - Diário do Vale

Matéria publicada em 24 de fevereiro de 2023, 10:06 horas

Programação inicia às 11hs com os blocos do Brega, Tamborim de Ouro e das Safadas, além da banda Xoxote

Resende – O carnaval acabou, mas a programação especial para a Ressaca de Carnaval continua neste domingo (26), na Feira Livre do Parque das Águas. O Bloco “Que Horas Passa o Vicentina?!” junto com os blocos do Brega e Tamborim de Ouro, pretendem fechar com chave de ouro as festividades carnavalescas.

Além disso, terá ainda apresentação da banda Xoxote e do Bloco das Safadas. O início das apresentações no Música na Feira está marcado para às 11hs. “O pré-carnaval e o carnaval foram um sucesso na cidade e para que a população possa curtir mais um fim de semana com o cheirinho do carnaval, preparamos uma programação com muita folia e diversão para toda a família”, ressaltou o presidente da Fundação Casa da Cultura Macedo Miranda. Thiago Zaidan.