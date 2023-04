Ressaca deve continuar no Rio de Janeiro até esta terça-feira (4) - Diário do Vale

De acordo com o Centro de Operações, é importante seguir algumas orientações nos locais onde o mar esteja agitado e com ondas altas, como evitar banho de mar, a permanência em mirantes, navegação e tráfego de bicicleta na orla caso as ondas estejam atingindo a ciclovia.

Ressacas têm atingido o litoral fluminense há alguns dias. Neste fim de semana, por exemplo, o mar invadiu a pista da Avenida Delfim Moreira, na orla do Leblon, na zona sul da capital, o que provocou a interdição da via.

Em Niterói, grandes ondas atingiram a praia de Itacoatiara ao longo dos últimos dias, atraindo surfistas para o local. A própria prefeitura anunciou o fato, chamando sua praia de “A Nazaré Brasileira”, em alusão à praia de ondas gigantes de Portugal, e pedindo atenção aos banhistas.