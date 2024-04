Restaurante do Povo é inaugurado em Barra Mansa

Sul Fluminense – Ao cumprir agenda no Sul Fluminense nesta sexta-feira (5), o governador Cláudio Castro inaugurou o Restaurante do Povo, em Barra Mansa. Ele chegou com sua comitiva por volta das 18h à Avenida Domingos Mariano, no Centro, onde centenas de pessoas o aguardavam. Além do governador, estiveram presentes à cerimônia nomes da política regional, como os deputados estaduais Tande Vieira e Munir Neto; o secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca; os prefeitos Neto e Aluísio D’Elias – de Volta Redonda e Quatis, respectivamente – e o prefeito de Barra Mansa, Rodrigo Drable, entre outros.

O evento teve início com a apresentação de alunos do projeto ‘Música nas Escolas’. Em seguida, a secretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, Rosângela Gomes, revelou que idosos e pessoas com deficiência (PCDs) poderão frequentar o Restaurante do Povo sem pagar pelas refeições, que custam R$ 0,50 (desjejum) e R$ 1 (almoço e jantar).

“O Estado está pensando em servir a quem mais precisa. Foi um trabalho em conjunto, entre o município e o Governo do Estado. Rodrigo (Drable) foi incansável ao pedir que devolvêssemos à população este equipamento, que traz dignidade”, disse Rosângela.

Em seu discurso, o deputado estadual Munir Neto disse que proporcionar uma iniciativa como o Restaurante do Povo é uma forma de cuidar das pessoas. “Quando vejo inaugurando um restaurante como esse, que mata a fome de milhares de pessoas, fico alegre e satisfeito. Isso é cuidar das pessoas, principalmente as mais necessitadas”.

O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, ressaltou a importância do restaurante para a população da cidade. “A gente passava aqui, governador, e via esse prédio fechado. Além de um prédio fechado, nós sabíamos quantas pessoas deixavam de se alimentar aqui. Por isso quero declarar aqui a minha felicidade de fazer parte do seu governo e de poder ser deputado estadual dessa região, num momento tão importante. Agora a gente consegue, aqui hoje, dar dignidade a muitas famílias que vão ter como se alimentar e voltar pra casa com a consciência tranquila”, enfatizou Tutuca.

Já o deputado estadual Danniel Librelon, que fez uma indicação legislativa para a reabertura do espaço, em 2022, diz que tem a sensação de dever cumprido. “É um novo ciclo que temos aqui em Barra Mansa. É um dos projetos que nós construímos junto ao prefeito. Não sou de Barra Mansa, mas eu falei para ele que o nosso desejo: muito mais do que ser de Barra Mansa, é fazer para o Barra Mansa. E a prova está aí. Dois anos depois dessa indicação, diante de muitas questões burocráticas, em quatro mãos com a secretária Rosângela, com o governador Cláudio Castro, nós conseguimos avançar e entregar esse presente, tão almejado e desejado pelo povo de Barra Mansa”, disse, em entrevista ao DIÁRIO DO VALE.

Agradecimento

Já o prefeito Rodrigo Drable aproveitou a ocasião para agradecer o apoio de todos os envolvidos no projeto de reforma do Restaurante do Povo, que foi desativado em 2015. “Meu agradecimento principal é a Deus, que tem nos abençoado como nunca antes na história de Barra Mansa”, falou.

Segundo ele, o impacto da reabertura para o município será considerável. “São 500 pessoas que terão café de manhã adequado, 1000 pessoas que terão almoço, mais 500 jantares. São seres humanos que tinham dificuldade de se alimentar, e mesmo que tivessem empregados, talvez eles não tivessem a condição financeira de buscar um restaurante para poder fazer a sua refeição. E esse restaurante vai permitir que as refeições dignas, equilibradas, sejam feitas por um valor muito pequeno”, explicou Drable.

Ainda de acordo com o prefeito, a expectativa é de que a frequência do restaurante seja bem variada – afinal, a comida bem feita e gostosa é para todos. “Acreditamos que quem mais vai buscar o restaurante são os idosos, as pessoas desempregadas que estão pelo centro, os moradores em situação de rua e também os comerciários da região central”, completou, esquecendo-se de citar os estudantes.

Governador

Vindo de uma agenda anterior, em Resende, Cláudio Castro fez um discurso rápido antes de voltar ao Rio de Janeiro. “Rodrigão, obrigado pela amizade, pela parceria. Foram mais de R$ 100 milhões investidos em Barra Mansa, inclusive na saúde”, afirmou, lembrando que ele e Drable se conheceram quando o atual prefeito era, ainda, vereador.

Hospital Oftalmológico

Antes de inaugurar o Restaurante do Povo, em Barra Mansa, Cláudio Castro e sua comitiva, acompanhados pelo prefeito Diogo Balieiro, inauguraram o Hospital de Olhos da Santa Casa de Resende. A cerimônia contou com a presença do deputado federal Dr. Luizinho e do secretário de Saúde de Resende, Jayme Neto, além de autoridades locais.

De acordo com a prefeitura, a unidade vai oferecer serviços oftalmológicos completos, de baixa, média e alta complexidade. Este é o segundo hospital público especializado em oftalmologia no estado do Rio de Janeiro, sendo o primeiro construído em Duque de Caxias.

Segundo Balieiro, esta conquista foi viabilizada graças à parceria entre a prefeitura e o Governo do Estado do Rio, que enviará ao município em torno de R$ 750 mil reais/ mês para custear os serviços oferecidos pelo Hospital de Olhos, somando um total de R$ 9 milhões anuais.