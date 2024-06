Restaurante do Povo Irmã Ruth divulga cardápio da semana, em BM

Barra Mansa – A Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SMASDH) da prefeitura de Barra Mansa divulgou, neste domingo (2), o cardápio da primeira semana do mês de junho no Restaurante do Povo Irmã Ruth.

O café da manhã é composto por pão francês com margarina e um café preto/com leite, sendo servido das 06h30 às 9h, pelo valor de R$0,50; O almoço e jantar têm o valor de R$1,00. O horário do almoço vai das 10h30 às 14h e o do jantar das 18h às 20h.

Confira o cardápio de almoço e jantar abaixo:



Segunda-feira – 03/06

Almoço: Duo de repolho, Pepino, Carne moída à primavera, Fusilli ao alho e óleo, Arroz branco e Feijão carioca

Jantar: Duo de repolho, Pepino, Almôndegas bovinas ao sugo, Purê de batata, Arroz branco e Feijão carioca

Sobremesa: Doce tablete

Suco: Tangerina

Terça-feira – 04/06

Almoço: Almeirão, Chuchu cozido, Frango assado, Quibebe de abóbora, Arroz branco e Feijão preto

Jantar: Almeirão, Chuchu cozido, Feijoada, Ovos, Virado de acelga e couve, Arroz branco e Feijão preto

Sobremesa: Pudim de baunilha com calda

Suco: Guaraná

Quarta-feira – 05/06

Almoço: Alface, Cenoura ralada, Moela com batata, Polenta cremosa, Arroz colorido e Feijão preto

Jantar: Alface, Cenoura ralada, Frango em cubos acebolados, Fusilli ao alho e óleo, Arroz branco e Tutu à mineira

Sobremesa: Melancia

Suco: Manga

Quinta-feira – 06/06

Almoço: Acelga, Beterraba ralada, Peixe assado ao vinagrete, Pirão, Arroz branco, Feijão carioca

Jantar: Acelga, Beterraba ralada, Isca de fígado crocante, Creme de cenoura, Arroz branco e Feijão preto

Sobremesa: Gelatina Uva

Suco: Limão

Sexta-feira – 07/06

Almoço: Salada de couve, Tabule, Feijoada, Farofa de banana, Arroz branco e Feijão preto

Jantar: Mix de folhas, Vinagrete, Acém à primavera, Berinjela à pomodoro, Arroz branco e Feijão preto

Sobremesa: Laranja

Suco: Morango